Умерла мать Владимира Винокура

Артист Владимир Винокур в своем инстаграме сообщил о смерти своей матери Анны Юльевны.

«Дорогая мамочка! Люблю тебя! И буду любить тебя всегда! ПРОЩАЙ РОДНАЯ!», — написал Винокур.

Дочь артиста Анастасия также сообщила о смерти своей бабушки в социальных сетях.

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«Прощай наша Королева Анна.... Ты прожила долгую, интересную и очень красивую жизнь! Покойся с миром! Всегда будем любить и помнить....», — написала Анастасия Винокур в своем инстаграме.

Матери артиста было 96 лет.

Анна Юльевна Винокур родилась 1 января 1922 года. Она работала преподавателем русского языка и литературы.