Коллега Черненко по МНТ прокомментировал смерть актера

Актер Сергей Поздняков, коллега Виктора Черненко по Московскому независимому театру (МНТ) в интервью интернет-изданию iReactor прокомментировал сообщение о смерти 56-летнего актера.

По словам Позднякова, причины смерти Черненко на данный момент неизвестны. Он также сообщил, что похороны актера состоятся сегодня, 6 августа, на которые, по его утверждению, уже отправились мать и братья покойного.

Реклама

В интервью коллега Черненко отметил не только профессиональные, но и личностные качества актера. Поздняков назвал коллегу тонким, интеллигентным и начитанным человеком, а также замечательным другом.

«Как человек он был удивительно скромный, и я думаю очень удивился бы, что сейчас так много о нем пишут», — добавил Поздняков.

Черненко служил в Московском независимом и в Николаевском драматическом театре, а также снимался в кино и телесериалах. Так, актер появлялся на экране в фильмах «Среди серых камней», «Перемена участи», «Астенический синдром», в сериалах «Звездочет» и «Чемпион».

Ранее о смерти 56-летнего актера написала в своем инстаграме его коллега Мария Берсенева.