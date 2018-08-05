Петросян рассказал, что у него «гора свалилась с плеч»

Юморист Евгений Петросян выложил в сеть ролик, в котором рассказал о том, что в настоящее время испытывает «полное расслабление» после многих месяцев напряженной работы, передает РИА «Новости».

«Такое ощущение, что гора с плеч свалилась, потому что закончились съемки «Юморины», где я снимал шесть номеров и, надо сказать, долго к ним готовился… А сейчас полное расслабление после многомесячного напряжения. Вот так устроена наша актерская жизнь», — заявил он.

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Ранее друг юмориста Евгения Петросяна куплетист Михаил Вашуков прокомментировал новости о его разводе со своей супругой Еленой Степаненко и рассказал о его 29-летней помощнице Татьяне Брухуновой.

По его словам, Петросян пребывает в хорошем расположении духа и сохраняет дружеские отношения со Степаненко, не спеша связывать себя обязательствами с Брухуновой.