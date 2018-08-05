Патрик Стюарт подтвердил возвращение в «Звездный путь»
Актер Патрик Стюарт подтвердил, что вернется к роли капитана Пикара в продолжении «Звездного пути». Соответствующее сообщение актер опубликовал в своем твиттере.
Ранее сообщалось, что Стюарт может вернуться к своей роли во франшизе.
Сам актер назвал возвращение к роли «неожиданным и восхитительным сюрпризом».
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»...снова вернуться к Жану-Люку Пикару, чтобы открывать новые измерения вместе с ним», — поделился радостью Стюарт.
Ранее сообщалось, что вселенная Star Trek пополнится еще одним сериалом, а также мультфильмом.