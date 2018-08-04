Сукачев аргументировал свое несогласие с Макаревичем по Крыму
Певец Гарик Сукачев рассказал, почему не поддерживает позицию вокалиста «Машины Времени» Андрея Макаревича по Крыму, передает «Москва-24».
«Что поддерживать-то мне? Позицию Андрея Макаревича, что Крым не наш? Крым — наш. Мы за него триста лет воевали. Наши матросы, солдаты, мирные жители — миллионы людей положили за него свою жизнь», — сказал Сукачев.
Он также подчеркнул, что снимал в Крыме кино и поэтому хорошо его знает.
«Все настроения я знал. И Севастополь был русский город, и вот такие транспаранты висели «Севастополь — русский город» тогда, когда он был украинским», — отметил артист.
Он также выразил обеспокоенность в связи с будущим Украины, предположив, что страну «в будущем ничего хорошего не ждет».
Ранее сообщалось, что власти Крыма пригласили Макаревича в гости.