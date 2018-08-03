Пользователи соцсетей отреагировали на сообщения о разводе Петросяна

Пользователи социальной сети Twitter иронично отреагировали на сообщение о разводе юмориста Евгения Петросяна и его супруги Елены Степаненко.

«Любовь существует», говорили они, а потом Петросян и Степаненко развелись», — написал пользователь @joghivi.

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Некоторые пользователи попытались представить, что произойдет в мире отечественного юмора после развода одной из самых влиятельных семей в этой области.

«Все юмористы будут жить со Степаненко, а на выходные их будет забирать Петросян», — пошутил @KimJongTrump_.

Некоторые пользователи также выдвинули свои предположения о причинах продолжительности брака.

«Прикиньте, какой крутой в сексе Евгений Петросян, не из-за чувства юмора же с ним так долго продержалась Степаненко», — написал @SamsonovSpace.

Ранее сообщалось, что Степаненко требует от Петросяна 80% от нажитых 1,5 млрд рублей.