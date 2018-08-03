Петросян отреагировал на сообщения о разделе имущества со Степаненко

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Юморист Евгений Петросят прокомментировал сообщения о разделе имущества с супругой Еленой Степаненко, сообщает телеканал 360.

Петросян отметил, что это не касается его профессиональной деятельности.

«Я не могу это комментировать. Это моя личная жизнь и она не касается моей профессиональной деятельности!» — сказал Петросян.

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Ранее сообщалось, что Петросян и Степаненко обратились в суд для раздела имущества. Отмечалось, что иск подала Степаненко. Петросян назвал эти новости «недоразумением».

Юморист, телеведущий и певец Владимир Винокур позднее заявил, что раздел имущества между Евгением Петросяном и Еленой Степаненко не должен становиться предметом интереса СМИ.