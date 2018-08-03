Юмористы Петросян и Степаненко обратились в суд для раздела имущества

Актриса и артистка разговорного жанра Елена Степаненко направила в суд иск о разделе совместно нажитого имущества со своим супругом, юмористом Евгением Петросяном. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Иск о разделе совместно нажитого имущества между супругами зарегистрирован 4 июля», — говорится в карточке дела.

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Также отмечается, что иск подала Степаненко.

По данным агентства «Москва», исковое заявление будет рассмотрено в суде 6 августа в 15.00.

Петросян отметил, что ему ничего не известно об иске.

«Я ничего подобного не слышал. Это, видимо, какое-то недоразумение», — заявил Петросян.

Также он отказался комментировать свой развод со Степаненко.

Ранее сообщалось, что россияне назвали Петрсояна вторым самым популярным юмористом.