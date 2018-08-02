Названы обстоятельства смерти Юрия Мартынова

Стали известны обстоятельства смерти 84-летнего актера театра и кино Юрия Мартынова, передает «Пятый канал».

Сообщается, что заслуженный артист России умер 2 августа в своей квартире в Москве. У Юрия Мартынова остановилось сердце.

Дата и место похорон актера фильмов фильмов «Жестокий романс» и «Тот самый Мюнхгаузен» пока не известны.

Мартынов родился 4 мая 1934 года, в 1968 году окончил ВГИК, и уже в 1960-м стал работать в театре киноактера. Свои соболезнования уже выразил коллектив театра, в частности, режиссер театра Анатолий Яббаров.

Актер снялся в нескольких десятках фильмов, среди которых — «Неуловимые мстители», «Жестокий романс», «Гусарская баллада», «Вокзал для двоих» и многие другие.