В США опубликуют неизданный рассказ Хемингуэя

Американский журнал Strand Magazine сообщил, что опубликует не издававшийся до этого рассказ писателя Эрнеста Хемингуэя. Об этом сообщается на сайте издания.

Отмечается, что действие написанного в 1956 году рассказала происходит в гостинице Ritz в Париже. В произведении Хемингуэй изображает солдат, которые устали от Второй мировой войны, но смотрят на будущее с надеждой.

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«В 55 номере нашего журнала мы с гордостью представляем неопубликованный рассказ Эрнеста Хемингуэя под названием A Room on the Garden Side (Комната на стороне сада. – Газета.Ru)», — говорится в заявлении журнала.

Ранее в Великобритании преподаватель университета Бангор Нейтон Абрамс обнаружил сценарий американского режиссера Стенли Кубрика, считавшийся утерянным на протяжении 60 лет.