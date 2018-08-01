Похищен звезда «Булгаковского дома» кот Бегемот

Из музея-театра «Булгаковский дом» 1 августа был похищен штатный сотрудник — кот Бегемот, пишет агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу музея.

Как рассказали в музее, животное унесла неизвестная женщина. «Сегодня, 1 августа, с ул. Большая Садовая, д. 10 неизвестной женщиной был украден кот Бегемот», — рассказали в учреждении культуры.

Реклама

По словам сотрудников, кот живет в музее с 2005 года и находится под наблюдением собственного врача и стилиста, а также получает специальное питание. «Особые приметы: черный пушистый кот, помесь сибирской и персидской пород, ошейник с «адресником» в виде косточки, вес около 6 кг, характер суровый», — так описывают кота.

Информацию о местонахождении кота просят передавать в «Булгаковский дом».