Экс-замминистра культуры Пирумов остался под арестом

Мосгорсуд отклонил жалобу на продление ареста экс-замминистра культуры Григория Пирумова и бизнесмена Никиты Колесникова, сообщает РИА «Новости». Их обвиняют в хищении денег на реконструкцию Эрмитажа.

«Суд постановил: решение Басманного районного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — пояснила судья Людмила Смолкина. Колесников не участвовал в судебном разбирательстве, Пирумов общался с судом по видеосвязи из СИЗО-1 «Матросская тишина».

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Басманный суд Москвы 12 июля продлил арест Пирумова и Колесникова до 16 октября. Экс-замминистра заявил, что у следствия нет аргументов, чтобы держать его под стражей. «За два с половиной месяца, что я нахожусь под стражей, я ни разу не был допрошен по существу, следствие со мной не ведет никаких действий. Зачем тогда держать человека под стражей? У меня есть только один ответ — чтобы замучить и запытать», — сказал Пирумов.

По мнению прокурора, нет никаких оснований изменять обвиняемым меру пресечения на более мягкую.

Ранее президиум Мосгорсуда отклонил требование Генпрокуратуры о реальном сроке для Пирумова по «делу реставраторов» о похищении более 100 млн руб. на проектах реставрации Новодевичьего монастыря в Москве, Музея космонавтики в Калуге и других объектов. Он получил 1,5 года заключения, которые к тому моменту отсидел в СИЗО, и выплатил штраф в 1 млн руб.

В мае 2018 года Пирумов был задержан по второму уголовному делу, на этот раз — о хищениях 450 млн руб. в Эрмитаже.