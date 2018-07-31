Запашный о своей госпитализации: были сильные боли

Народный артист, художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный прокомментировал свою госпитализацию в беседе с агентством «Москва».

По словам Запашного, ничего серьезного с ним не случилось и причину болезни врачи пока не нашли. Сейчас артиста обследуют, и он остается в больнице для выявления причин проблемы. «Были сильные боли с утра, сейчас болевые ощущения сняли обезболивающим. Сейчас чувствую себя хорошо», — сказал Запашный.

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При этом худрук Большого Московского цирка уверен, что на график выступлений случившееся не повлияет.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что у Аскольда Запашного случился приступ панкреатита.