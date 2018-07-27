Экс-солист Sex Pistols и Джон Сина получили роли в перезапуске «Черепашек-ниндзя»

Бывший фронтмен группы Sex Pistols Джонни Роттен и рестлер Джон Сина озвучат злодеев в перезапуске мультфильма про черепашек-ниндзя. Об этом сообщает Sky News.

Роттену досталась роль свиньи-мутанта по имени Мит Свитс (Meat Sweats), в то время как Сина озвучит злодея по имени Барон Драксум.

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Также к команде присоединится звезда «Игры престолов» Лена Хиди, которая озвучит гигантскую паучиху.

Отмечается, что перезапуск, инициированный каналом Nickelodeon, будет уже четвертой экранизацией комиксов о черепашках-мутантах. Создатели обещают, что сюжет будет базироваться на оригинальном комиксе и мультсериале 1980-х.

Ранее сообщалось, что студия Paramount снимет третий полнометражный фильм о черепашках-ниндзя.