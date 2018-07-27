Писатель, журналист, общественный деятель Виталий Шенталинский умер в возрасте 78 лет, пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение правозащитного центра «Мемориал».

«Умер Виталий Шенталинский. Поэт, писатель, журналист, общественный деятель — и друг «Мемориала» с самого начала, на протяжении почти 30 лет», — поделились в центре.

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В «Мемориале» также напомнили о работе Шенталинского над тем, чтобы довести произведения репрессированных писателей до читателя.

«Еще в годы перестройки Виталий Александрович создал и возглавил Комиссию по творческому наследию репрессированных писателей. Без него этой комиссии не было бы — и не вернулись бы, не пришли бы к читателям многие сочинения погибших авторов. Да и о судьбах многих мы так и не узнали бы», — подчеркнули в «Мемориале».

О писателях, забытых после репрессий, Шенталинский рассказывал в своей книге «Рабы свободы». Виталий Шенталинский был редактором радио и телевидения, спецкором журнала «Вокруг света», вел регулярную рубрику в журнале «Огонек». Также занимался переводами с церковно-славянского, писал стихи.