Жена о здоровье Караченцова: лучевая терапия не помогла

Людмила Поргина рассказала о состоянии здоровья своего супруга — 73-летнего актера Николая Караченцова, у которого ранее диагностировали рак легкого.

В беседе со starhit.ru Поргина призналась, что пройденное Караченцовым лечение в Израиле оказалось неэффективным.

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По словам Поргиной, с начала года опухоль удалось уменьшить с 10 до 3 сантиметров. Для полного избавления от заболевания паре посоветовали поехать в Тель-Авив. «Мы прошли там курс лучевой терапии в надежде «засушить» злокачественное образование, затем вернулись в Москву, немного подождали, и вот сегодня побывали в онкоцентре, где нам вынесли неутешительный вердикт – лучевая терапия не помогла, нужно продолжать делать химию», — поделилась супруга актера.

Первый сеанс нового лечения Николай Караченцов уже прошел и сейчас чувствует себя хорошо и много времени проводит на свежем воздухе.

В конце мая Поргина опровергла информацию о госпитализации Караченцова в Москве после возвращения из Израиля.