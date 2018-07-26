Арестован один из вероятных убийц XXXTentacion

Один из подозреваемых в убийстве рэпера XXXTentacion (настоящее имя Джасей Онфрой) арестован в небольшом населенном пункте в штате Джорджия, сообщает The Independent.

Мужчину по имени Роберт Аллен поместили в тюрьму города Истмен. «Вероятно, он останавливался здесь у своей сестры», — поделился с прессой офицер полиции Джон Эдгар.

Реклама

Аллен, который известен в криминальных кругах как «Большой Боб» и «Толстяк», был запечатлен камерой видеонаблюдения за минуты до того, как XXXTentacion был застрелен и ограблен.

Ранее 24-летнему Дедрику Уильямсу, 22-летнему Майклу Боутрайту, 20-летнему Трейвону Ньюсому и 22-летнему Роберту Аллену были предъявлены обвинения в вооруженном ограблении и убийстве рэпера. Ньюсома продолжают разыскивать.