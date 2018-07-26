СМИ: Иосиф Кобзон экстренно госпитализирован

СМИ сообщили об экстренной госпитализации артиста и депутата Госдумы Иосифа Кобзона. По Сети распространился скриншот с сообщением о госпитализации, а очевидцы поделились с журналистами подробностями.

«Кобзон Иосиф Давыдович вообще слег, сегодня на каталке вывозили его», – приводит starhit.ru слова собственного источника.

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Супруга артиста не стала опровергать или подтверждать эту информацию, но пресс-секретарь Варвара Анатольевна отметила, что сейчас Кобзон чувствует себя не лучшим образом. «Он нездоров, но ничего из ряда вон выходящего у нас не происходит», – пояснила она.

80-летний Иосиф Кобзон в последние годы борется с онкологическим заболеванием. Недавно в эфире одной из телепередач он рассказал и об онкологическом заболевании певца Александра Розенбаума, однако Розенбаум опроверг информацию о болезни.