Госдума приняла закон о фильмах без прокатных удостоверений

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в окончательном третьем чтении закон, разрешающий показ фильма в рамках конкурса на фестивалях без прокатного удостоверения.

Как сообщает РИА «Новости», законопроектом предлагается определять «кинофестиваль» как «культурно-просветительное мероприятие, проводимое в соответствии с регламентом (правилами), утверждаемым организаторами кинофестиваля, и представляющее собой публичную демонстрацию специально отобранных фильмов, в том числе и в рамках конкурсной программы при участии жюри».

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Прокатное удостоверение не будет требоваться в случае показа фильма на кинофестивале на территории России. Такой фильм нельзя будет показывать более десяти дней. Прокат должен осуществляться не позднее одного календарного года, следующего за годом ее создания.

Минкульт должен будет ежегодно утверждать перечень проводимых на территории России международных кинофестивалей.