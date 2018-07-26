Избивший DJ Smash экс-депутат подал апелляцию

Бывший депутат законодательного собрания Пермского края Александр Телепнев подал апелляционную жалобу на решение Ленинского районного суда Перми, согласно которому его признали виновным в избиении DJ Smash (Андрея Ширмана).

«Апелляционная жалоба от Телепнева поступила в канцелярию. От других участников процесса жалоб пока нет», — передает РИА «Новости» слова представителя суда.

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Адвокат Телепнева Александр Чепкасов намерен подать апелляционную жалобу от своего имени в ближайшее время. Чепкасов уверен, что Телепневу была выбрана чересчур суровая мера наказания.

Судебный процесс по уголовному делу об избиении Ширмана в пермском ночном клубе «Дом Культуры» начался 29 июня. Во время драки из-за настойчивых попыток друга Телепнева Сергея Ванкевича сделать совместное селфи DJ Smash получил перелом челюсти, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. На восстановление ему понадобилось три недели.

Суд приговорил Телепнева и Ванкевича к двум годам заключения для каждого из подсудимых.