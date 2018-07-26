Лоза раскритиковал отказавшихся ехать на «Нашествие» музыкантов

Российский музыкант Юрий Лоза заявил, что музыканты, которые отказались ехать на музыкальный фестиваль «Нашествие», не смогут объяснить, в чем заключается их позиция. Об этом он сказал в интервью ФАН.

Ранее от участия на фестивале отказались коллективы Distemper, «Порнофильмы», «Йорш», «Элизиум», а также певица Монеточка. Большинство из них аргументировали свое решение тем, что фестиваль поддерживает Минобороны России. Монеточка не назвала причину отказа выступить на «Нашествии» и отметила, что приняла такое решение месяц назад.

Реклама

«Если ему (Министерству обороны России. — «Газета.Ru») выгодно работать с музыкантами фестиваля и если фестивалю выгодно общаться, то какая разница: езжайте и пойте. Никто из них внятно не сможет объяснить, против чего они протестуют», — заявил Лоза.

Лоза не увидел проблемы в отказе музыкантов выступить на «Нашествии», так как, по его словам, на фестиваль «возьмут других артистов».

«Одни не поехали — другие поехали, будет другой состав участников. Ну, одной Монеточкой в кармане будет меньше», — заключил Лоза.

Ранее источник газеты «Коммерсантъ» сообщил, что отказавшихся петь на «Нашествии» артистов заменит ансамбль Александрова.