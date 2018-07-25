Группа Distemper отказалась от участия в «Нашествии»

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Российская группа Distemper сообщила в фейсбуке об отмене своего выступления на музыкальном фестивале «Нашествие».

«В знак солидарности с панк-группами и по собственным убеждениям мы решили отказаться от участия в фестивале «Нашествие – 2018»», — говорится в сообщении.

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Музыканты добавили, что в их деле «нет места ненависти и предрассудкам».

Ранее от выступления на фестивале отказалась певица Монеточка, а также коллективы «Порнофильмы», «Йорш» и «Элизиум» заявили, что не будут участвовать в фестивале из пацифистских соображений.