Коллега актера Исакова назвала возможную причину его смерти

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Актриса Государственного театра киноактера Инна Выходцева рассказала подробности о смерти актера Александра Исакова, сообщает РИА «Новости».

По ее словам, Исаков перенес на ногах воспаление легких и отказывался ложиться в больницу.

«Ему было всего 39 лет. Я считаю, что умер он смешно — от воспаления легких, и он перенес воспаление легких на ногах практически, с температурой», — сказала Выходцева.

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Она рассказала, что накануне смерти актер почувствовал себя плохо, вызвал враче, его увезли в больницу, где он скончался.

Она добавила, что Исаков был неплохим актером, очень амбициозным. Его недостатком, по мнению Выходцеовй, было то, что он много курил.

Она выразила соболезнования матери Исакова.

Александр Исаков умер в возрасте 39 лет 24 июля. Как рассказал ранее друг умершего, причиной смерти могла стать врачебная ошибка.