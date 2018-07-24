Съемки новых «Гардемаринов» начнутся осенью

Народная артистка России Светлана Дружинина хочет начать съемки продолжения картины «Гардемарины» уже осенью 2018 года.

Об этом она рассказала в беседе с ТАСС. «Мы готовимся к работе, надеемся этой осенью начать съемки», — поделилась она, добавив, что в картине будут сниматься почти все артисты, снимавшиеся в предыдущих частях.

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В июне Минкульт профинансировал создание продолжения фильмов Светланы Дружининой, задуманного ей еще в 1991 году. Съемки в четвертой части «Гардемаринов» уже подтвердил народный артист России Александр Домогаров, сыгравший одну из главных ролей в третьем фильме.

Первая картина о приключениях гардемаринов «Гардемарины, вперед!» с Сергеем Жигуновым, Дмитрием Харатьяном и Михаилом Боярским вышла в 1988 году. В новой ленте главные роли — детей гардемаринов — сыграют молодые актеры. События картины развернутся в 1787 году, во время русско-турецкой войны.