Де Ниро заинтересовался «Джокером» с Хоакином Фениксом

Американский актер Роберт Де Ниро ведет переговоры по поводу участия в съемках фильма «Джокер», который расскажет о становлении антигероя из комиксов DC. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Как отмечается, Де Ниро может присоединиться к актерскому составу фильма во главе с актером Хоакином Фениксом в роли Джокера. Если создателям кинокартины удастся договориться с Де Ниро, он сыграет ведущего ток-шоу, который внесет свой вклад в возникновение Джокера.

Ранее сообщалось, что «Джокер» с Хоакином Фениксом получил официальное название и дату премьеры.