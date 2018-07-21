МХТ им. Чехова назвал имя нового заместителя худрука театра

Художественный руководитель МХТ имени Чехова Сергей Женовач предложил стать своим заместителем Марине Андрейкиной, передает РИА «Новости».

«Художественный руководитель — директор МХТ имени Чехова Сергей Женовач предложил Марине Андрейкиной занять должность своего заместителя. Андрейкина будет выполнять функции его помощника в административной сфере и, как ожидается, приступит к исполнению своих обязанностей в конце августа 2018 года», — рассказали в Министерстве культуры.

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Представители министерства подчеркнули, что Женовач вправе менять штатное расписание театра и назначать того, кого считает нужным, без согласования с ведомством.

Ранее в МХТ рассказали о планах Женовача относительно режиссера Константина Богомолова.