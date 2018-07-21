Вещи Робина Уильямса выставят на торги дома Sotheby's

В октябре нынешнего года аукционный дом Sotheby's выставит на торги коллекцию вещей американского актера Робина Уильямса, а также его бывшей супруги Марши. Об этом сообщается на сайте дома.

Отмечается, что среди лотов будут выставлены памятные вещи из фильмов и индустрии развлечений, включая сценарии, награды, бутафорию и предметы гардероба, которые связаны с карьерой Уильямса и его жены.

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В частности, на продажу будут выставлены мантия, которую носил британский актер Дэниэл Рэдклифф в первой части »Гарри Поттера», награда 1990 года с голливудской «Аллеи славы», коллекция часов и предметы искусства.

Часть вырученных средств пойдет в общественные организации, которые Уильямс поддерживал при жизни.

Актер покончил с собой в 2014 году из-за редкого заболевания. По свидетельствам близких, в последние месяцы своей жизни он каждый день плакал.