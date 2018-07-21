TMZ: в Джорджии арестовали рэпера Offset
Рэпер Offset (Кари Кендрэлл Сэфас) был задержан полицией американского штата Джорджия за незаконное хранение оружия. Об этом сообщает TMZ.
По данным портала, полиция нашла огнестрельное оружие в автомобиле рэпера в ходе проверке на одной из трасс штата.
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Как отмечается, Сэфасу предъявили обвинения по четырем пунктам, в частности, в хранении марихуаны.
Ранее сообщалось, что рэперша Карди Би тайно вышла замуж за рэпера Offset.
Как отмечалось, Би также заявила о рождении дочери.