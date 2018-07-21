Disney уволил режиссера франшизы «Стражи Галактики»

Компания Walt Disney прекратила контакты с режиссером Джеймсом Ганном, который занимался франшизой «Стражи Галактики» и должен был принять участие в съемках третьей части. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По данным издания, Disney уволил Ганна из-за материалов предосудительного содержания, которые были опубликованы режиссером в твиттере.

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Как отмечается, посты Ганна в твиттере касались таких тем, как сексуальное насилие и СПИД.

При этом режиссер также часто критиковал президента США Дональда Трампа.

В свою очередь Ганн принес извинения за свои твиты и добавил, что «просто шутил».

Ранее сообщалось, что режиссер Джеймс Ганн раскрыл тайну об одном из персонажей «Стражей Галактики».