Порошенко похвалил «Бумбокс» за поддержку «украинских пленников Кремля»

Президент Украины Петр Порошенко высказал одобрение группе «Бумбокс» за концерт на границе с Крымом, который после референдума в 2014 году присоединился к России и который Украина считает оккупированной территорией.

У себя в твиттере украинский лидер опубликовал фото с выступления. «Музыканты группы «Бумбокс» вчера сыграли концерт на границе с аннексировангым Россией Крымом, поддержав украинских пленников Кремля», — написал он.

Ранее украинский продюсер, певец и шоумен Андрей Данилко, не так давно решивший перестать выступать на сцене в образе Верки Сердючки, не исключил для себя возможность принять участие в новых президентских выборах на Украине.