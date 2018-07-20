Порошенко похвалил «Бумбокс» за поддержку «украинских пленников Кремля»
Президент Украины Петр Порошенко высказал одобрение группе «Бумбокс» за концерт на границе с Крымом, который после референдума в 2014 году присоединился к России и который Украина считает оккупированной территорией.
У себя в твиттере украинский лидер опубликовал фото с выступления. «Музыканты группы «Бумбокс» вчера сыграли концерт на границе с аннексировангым Россией Крымом, поддержав украинских пленников Кремля», — написал он.
Ранее украинский продюсер, певец и шоумен Андрей Данилко, не так давно решивший перестать выступать на сцене в образе Верки Сердючки, не исключил для себя возможность принять участие в новых президентских выборах на Украине.
Українці – згуртовані та незламні!— Петро Порошенко (@poroshenko) 20 июля 2018 г.
Музиканти гурту Бумбокс вчора зіграли концерт на кордоні з анексованим Росією Кримом, підтримавши українських бранців Кремля
Впевнений, єдність всередині України та єдність всього світу допоможуть звільнити усіх українських заручників Кремля pic.twitter.com/NLGoTVPpDj