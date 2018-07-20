Умер 100-летний сценарист фильмов Куросавы

Сценарист Шинобу Хашимото скончался в возрасте 100 лет, сообщает The Hollywood Reporter.

Хашимото умер в своем доме в Токио от пневмонии. Он создал сценарии для легендарных фильмов Акиры Куросавы, включая «Семь самураев» и «Расемон», ставший первой лентой по его сценарию.

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Всего Шинобу Хашимото написал более 70 сценариев и продолжал работать до недавних лет, прекратив активную деятельность после инсульта. Он также снял три фильма, в частности, «Я хочу быть моллюском» (1959),.

Множество сценариев Хашимото были переосмыслены Голливудом. В частности, «Семь самураев» 1954 года вдохновили режиссера Джона Стерджеса на вестерн «Великолепная семерка» (1960), в 2016 году, в свою очередь, переживший ремейк от Антуана Фукуа.