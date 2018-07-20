Медведев: Александрова — ярчайшее явление современного балета

Премьер-министр России Дмитрий Медведев направил поздравления с юбилеем артистке балета, народной артистке России Марии Александровой.

Поздравительная телеграмма опубликована на сайте правительства России. В своем обращении Медведев называет балерину одной из самых известных танцовщиц нашего времени. «Вы — ярчайшее явление современного балета. Утонченная, обаятельная, обладающая неповторимой грацией, вы покорили лучшие сцены планеты», — отметил прмьер.

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Глава правительства выделил знаковое сотрудничество Александровой с Большим театром. «Вы, будучи прима-балериной, создали целую галерею незабываемых образов. Ваши героини — волевые, сильные духом, прекрасные женщины», — говорится в телеграмме.

Мария Александрова родилась 20 июля 1978 года, ей исполнилось 40 лет. В 2017 году уволилась из Большого театра по собственному желанию и работает в Большом по контракту.