Земфира после критики Гречки высказалась о Дуде

Певица Земфира 19 июля в своих соцсетях неожиданно раскритиковала молодых отечественных поп-звезд — Елизавету Гырдымову и Анастасию Иванову, выступающих под псевдонимами Монеточка и Гречка. Кроме этого, редко дающая интервью артистка пообещала ответить на вопросы поклонников, которые предложила оставлять в комментариях.

20 июля Земфира начала отвечать на вопросы, сперва рассказав о новом материале. «Когда он выйдет — я не знаю. Песни есть, периодически я к ним возвращаюсь, но не чувствую всепоглощающего желания доделать их и выпустить», — призналась певица.

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Отреагировала она и на предложение дать интервью популярному интернет-журналисту Юрию Дудю, до этого беседовавшему с Ксенией Собчак, Владимиром Познером и другими знаменитостями. «Дудь — я не даю интервью. Вообще. Мне это не нужно и сам процесс вгоняет меня в жуткий стресс. С годами становится только хуже», — поделилась Земфира.

Говоря о молодых певицах, Земфира ранее написала, что у Монеточки омерзительный голос, а у Гречки — плохие песни и сомнительная внешность.