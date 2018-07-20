Стали известны дата и место прощания с Изой Высоцкой

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Прощание с артисткой Нижнетагильского драматического театра Изой Высоцкой, которая является первой супругой Владимира Высоцкого, пройдет 22 июля. Об этом сообщается на официальной странице театра во «ВКонтакте».

Как отмечается, церемония прощания пройдет в Нижнем Тагиле по адресу ул. Челюскинцев, 47.

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«Прощание с Изой Константиновной Высоцкой состоится 22 июля 13.30 (11.30 мск) в ритуальном зале «Реквиема», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в возрасте 81 года скончалась народная артистка России Иза Высоцкая, которая была первой женой Владимира Высоцкого.

Иза Высоцкая училась в Школе-студии МХАТ, которую закончила в 1958 году. Выходила на сцену в разных городах СССР, а с 1970 года служила в Нижнетагильском драматическом театре. Ее брак с Владимиром Высоцким продлился пять лет, с 1960 по 1965 год.