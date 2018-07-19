Radiohead о смерти члена команды: ответов до сих пор нет

Барабанщик Radiohead Филип Селуэй рассказал о расследовании инцидента в 2012 году, когда обрушившаяся сцена убила их 33-летнего техника ударной установки Скотта Джонсона.

В эфире «Би-би-си» Селуэй признался, что итогами суда он недоволен. «Это печально, но следствие заглохло на формальностях. Ответов до сих пор нет. Без них мы не можем быть уверены, что такого не повторится», — поделился он.

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В сентябре 2017 года лидер группы Том Йорк уже отрицательно отзывался о решении судьи притормозить рассмотрение дела и не назначать наказаний.

Группа готовилась к концерту в Парке Даунсвью в Торонто, когда крыша сцены обвалилась. Скотт Джонсон погиб, еще трое человек получили ранения. В 2013 году министерство труда Онтарио подало иск против концертной компании Live Nation, компании по производству строительных лесов Optex Staging and Services и инженер Доменика Кулиари. В Live Nation отказались признать факт нарушений.