«Кукрыниксы» распадутся на «Нашествии»

Рок-фестиваль «Нашествие-2018» объявил лайнап из 150 музыкальных групп на пресс-конференции 18 июля.

Как передает РИА «Новости», фестиваль займет три сцены и пройдет с 3 по 5 августа в Большом Завидово Тверской области.

На «Главной» сцене выступят более 30 групп, среди которых «Алиса», «Ария», «Пикник» и «Ленинград». А для группы «Кукрыниксы» выступление здесь станет последним. «Группа «Кукрыниксы» завершит на фестивале свою творческую деятельность большим концертом», — поделился креативный директор радиостанции «Наше радио» Игорь Паньков.

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На сцене «Наше 2.0» сыграют группы Anacondaz, «Пошлая Молли», «Гречка», «Элизиум», «Кирпичи», Teguilajazz — около 70 коллективов.

Сцену «Высоцкий» займут известные российские актеры: Гоша Куценко, Евгений Цыганов, Стас Старовойтов, комик Александр Устюгов, здесь же пройдет первый этап всероссийского конкурса для молодых авторов-исполнителей «Высоцкий. Фест».

Фестиваль под открытым небом «Нашествие» проводится радиостанцией «Наше радио» с 1999 года. В 2017 году музыкальный уикэнд посетили около 200 тыс. человек.