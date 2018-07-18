DJ Smash отреагировал на «нестрогий» приговор избившему его экс-депутату

Музыкант Андрей Ширман, известный как DJ Smash, в беседе с телеканалом «360» дал свою оценку решению Ленинского районного суда Перми по делу о его избиении.

Ранее стало известно, что суд приговорил пермского экс-депутата Александра Телепнева и его приятеля Сергея Ванкевича к двум годам колонии-поселения за избиение Ширмана.

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«Я считаю, что приговор мог бы быть строже. Но не в строгости дело, а в том, что лично я доволен, что я смог добиться наказания для лиц, которые привыкли оставаться безнаказанными», — сказал он.

Кроме того, музыкант поблагодарил пермские судебные и правоохранительные органы за работу, а друзей — за поддержку.

Ширмана избили в одном из баров Перми в начале февраля 2018 года. У музыканта были диагностированы сотрясение головного мозга и перелом челюсти.