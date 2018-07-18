Избившим DJ Smash вынесли приговор

Бывшего депутата Заксобрания Пермского края Александра Телепнева и его друга Сергея Ванкевича Ленинский районный суд Перми приговорил к двум годам лишения свободы в колонии по делу об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести Андрею Ширману, известному как DJ Smash. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как стало известно, старший помощник прокурора Перми просила для подсудимых по три с половиной года.

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Отмечается, в своем последнем слове Телепнев попросил прощения у Ширмана и заявил, что если его лишат свободы, он не сможет заботиться о своих детях. Ванкевич отметил, что «не знал, что эти действия обернутся такими последствиями».

По данным следствия, инцидент в пермском ночном клубе «Дом культуры» произошел после отказа DJ Smash сделать повторное селфи. Телепнев и Ванкевич повалили диджея на пол и стали его избивать.

Ранее сообщалось, что на одно из заседаний суда в Пермь прибыл друг DJ Smash — Тимати.