Серебренникова ограничили с чтением дела «Седьмой студии» до 1 сентября

Басманный суд Москвы повторно ограничил до 1 сентября режиссера Кирилла Серебренникова в сроках ознакомления с делом о мошенничестве в «Седьмой студии», сообщает РИА «Новости».

«Ходатайство следствия об ознакомлении с материалами уголовного дела удовлетворить частично», — огласил решение судья Артур Карпов.

Реклама

Срок предварительного следствия продлен до 19 сентября.

Серебренникову предстоит ознакомиться с около 100 томами уголовного дела и вещественными доказательствами.

Следователь просил ограничить Серебренникова и его защитников на ранее заявленный срок, то есть до 19 июля. По словам представителя следствия, режиссер и его защитники являются произвольно, несмотря на то, что их неоднократно уведомляют, и затягивают ознакомление. Он также добавил, что никто из обвиняемых не закончил знакомиться с материалами дела.

Ранее Мосгорсуд отменил ограничение режиссера Кирилла Серебренникова в сроках ознакомления с материалами уголовного дела «Седьмой студии» до 19 июля.