Робертино Лоретти уходит со сцены

Итальянский певец Робертино Лоретти на международном фестивале искусств «Славянский базар» рассказал о завершении своей музыкальной карьеры.

Как сообщает «Рен ТВ», выступающий с 6 лет 71-летний артист сослался на усталость и слабое здоровье. Лоретти перенес инсульт, после этого у него появились проблемы с ногами.

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В этом году Робертино Лоретти намерен устроить прощальный гастрольный тур, после чего сконцентрируется на собственном бизнесе. Помимо продюсерской деятельности, Лоретти управляет пекарней, магазином продовольственнных товаров и кафе-мороженым. Артист не исключает, что обратится к преподаванию.

Робертино Лоретти прославился в 1960-х годах прошлого века, исполнив песню Jamaica.

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