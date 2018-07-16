Брюс Уиллис ответил на главный вопрос о «Крепком орешке»

Актер Брюс Уиллис наконец ответил на один из главных фанатских вопросов о фильме «Крепкий орешек», в котором сыграл в 1988 году, сообщает The Hollywood Reporter.

Герой Брюса Уиллиса Джон Макклейн в кино навещает свою бывшую жену и двоих детей на рождественском корпоративе супруги. С тех пор поклонники боевика спорят, является ли «Крепкий орешек» рождественским фильмом.

Реклама

В интервью на передаче Comedy Central Roast Денниса Родмана Уиллис высказался на эту тему. «Крепкий орешек» — не рождественское кино!», — отрезал он.

Ранее режиссер М. Найт Шьямалан показал первые кадры фильма «Гласс» с Брюсом Уиллисом.