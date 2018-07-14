Актриса Рубинчик уснула с сигаретой и попала в реанимацию

Актриса Марианна Рубинчик была госпитализирована в реанимацию в Московской области в тяжелом состоянии, передает РЕН ТВ.

Отмечается, что актриса попала в медучреждение 29 июня после того, как уснула с сигаретой в руках на даче в Ленинском районе Подмосковья.

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Как стало известно позже, в настоящее время Рубинчик переведена в одну из клиник в Москве. У 44-летней женщины ожог около 51% поверхности тела — пострадали лицо, шея, руки.

Марианна Рубинчик — дочь киноактрисы Валентины Шендриковой и режиссера Валерия Рубинчика.

Она снималась в фильмах «Черный клоун», «Русская пицца», «Старые долги», «Нанкинский пейзаж», «Дорогие мама и папа», «Кино про кино», «Медвежья охота». Актриса также играла в сериалах «Час Волкова».