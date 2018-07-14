Скарлетт Йоханссон отказалась от роли трансгендера из-за критики

Актриса Скарлетт Йоханссон отказалась от роли трансгендера. Об этом сама актриса заявила в интервью журналу Out.

Фильм Rub & Tug Руперта Сандерса будет рассказывать биографию Джин Мари Гилл, владевшей сетью массажных салонов с интим-услугами в Нью-Йорке. При этом сама Гилл идентифицировала себя как мужчину и настаивала, чтобы ее называли «мистер Гилл».

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После того, как стало известно, что главную роль в фильме сыграет Йоханссон, на съемочную группу и саму актрису обрушились с критикой представители ЛГБТ-сообщества. По их заявлениям, трансгендера должен играть актер-трансгендер, так как он сможет в полной мере прочувствовать проблемы своего персонажа.

«Наше культурное понимание трансгендерных людей продолжает развиваться, и я многому научилась у сообщества после заявления о моей роли, я осознала, что это было бесчувственно», — заявила Йоханссон.

Ранее стало известно, что компания New Regency займется производством Rub & Tug.