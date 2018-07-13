По мотивам «Аббатства Даунтон» снимут полнометражный фильм

Студии Focus Features и Carnival Films объявили о съемках фильма — продолжения сериала «Аббатство Даунтон», пишет Deadline.

Съемки картины должны начаться этим летом. В них будут участвовать многие из актеров, снимавшиеся и в сериале — в частности, Мэгги Смит, Мишель Докери, Хью Бонневиль.

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Писатель Джулиан Феллоус уже создал сценарий нового «Аббатства Даунтон» и станет продюсером ленты. Детали сюжета пока неизвестны.

Сериал «Аббатство Даунтон» рассказывал о жизни состоятельной семьи Кроули и их слуг в течение шести сезонов. Костюмная драма, разворачивающаяся в пост-эдвардианскую эпоху, заработала три «Золотых глобуса», пятнадцать праймтаймовых «Эмми» и спецприз BAFTA.