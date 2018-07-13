«Игра престолов» стала фавориткой номинаций «Эмми»

Американская телеакадемия объявила всех номинантов на премию «Эмми» этого года, сообщает The Washington Post.

Лидером номинаций стал фантастический сериал «Игра престолов», который претендует на награду в ​22 номинациях, в частности, в главной для его формата — «Лучший драматический сериал». Получили свои номинации и актеры второго плана, сыгравшие в телесериале по мотивам книг Джорджа Мартина, — Лена Хиди, Питер Динклейдж и Николай Костер-Вальдау.

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Кроме «Игры престолов», на звание лучшего сериала рассчитывают «Это мы», «Очень странные дела», «Корона», «Американцы», «Мир Дикого Запада» и «Рассказ служанки».

Награды раздадут в Лос-Анджелесе 17 сентября на 70-й церемонии вручения телепремии «Эмми».