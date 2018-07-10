В Греции найден древнейший отрывок «Одиссеи»

В Греции археологи обнаружили древнейший из известных на данный момент отрывков «Одиссеи» Гомера. Об этом сообщает греческое министерство культуры.

По имеющейся информации, команда греческих и немецких археологов при раскопках в Олимпии нашла глиняную табличку, на которой было выгравировано 13 строк из 14-ой песни поэмы. Они полагают, что находка могла быть изготовлена до третьего века нашей эры.

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Хотя возраст таблички еще предстоит уточнить археологам, в греческом министерстве культуры отметили, что находка в любом случае является «важнейшим археологическим, изобразительным, литературным и историческим экспонатом».

«Одиссея» — вторая поэма наряду с «Илиадой», автором которой считают греческого поэта Гомера. В ней описаны 10-летние скитания царя Итаки Одиссея на пути домой.

Ранее сообщалось, что в Греции нашли останки юноши, принесенного в жертву Зевсу 3 тыс. лет назад.