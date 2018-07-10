Панкратов-Черный получил серьезный перелом на съемочной площадке

Актер Александр Панкратов-Черный получил сложный перелом на съемках, рассказал он в беседе с изданием «Антенна».

По словам артиста, травму он получил на съемках продолжения сериала «По законам военного времени». «Киноэкспедиция – в Подмосковье на полигоне. Ухитрился сломать два ребра – падал между взрывами. Но больничный не брал: простаивать нельзя, кинопроизводство – дорогое удовольствие», — поделился Панкратов-Черный.

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69-летний Панкратов-Черный также признался, что в этом году снимается сразу в нескольких проектах различных жанров, но сейчас больше всего хочется сниматься в хороших комедиях. «Может, драматургам грустно, поэтому у нас нет комедий. А комедии хочется, я люблю, когда люди улыбаются. Смех помогает пережить все жизненные невзгоды», — сказал он.

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