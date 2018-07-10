Билли Ди Уильямс решил вернуться во вселенную «Звездных войн»

Американский актер Билли Ди Уильямс вернется к роли Лэндо Калриссиана в фильме «Звездные войны: Эпизод IX». Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Как отмечается, Уильямс не снимался в фильмах о фантастической вселенной с 1983 года. Его участие в новой части эпопеи было под вопросом из-за неудобного для исполнителя графика съемок, но создателям кинокартины удалось с ним договориться.

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Согласно имеющейся информации, съемки начнутся летом этого года, а на экраны фильм выйдет 20 декабря 2019 года.

Ранее сообщалось, что фанаты собираются снять ремейк «Последних джедаев».