Адвокат Харви Вайнштейна: мы выиграли этот раунд

Харви Вайнштейн сегодня предстал перед Манхэттенским судом в Нью-Йорке, где проходили слушания по делу об изнасилованиях и «хищническом сексуальном насилии» со стороны продюсера в отношении троих анонимных женщин.

Как сообщает The Guardian, Вайнштейн, которому может грозить пожизненное заключение, заявил о своей невиновности. Адвокат обвинения настаивал на переезде Вайнштейна под домашний арест из Коннектикута на Манхэттен. Однако из зала суда Харви Вайнштейн с согласия прокурора вернулся в свой дом, где пребывает после выплаты залога размером $1 млн.

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Адвокат Харви Вайнштейна Бенджамин Брафман заявил, что считает решение суда оставить продюсера в собственном доме победой. «Мы боремся каждый день, и мы выиграли этот раунд», — сказал он.

Всего против Харви Вайнштейна подано около дюжины судебных исков от пострадавших женщин. О сексуальных домогательствах и изнасилованиях с его стороны с прошлой осени заявили в прессе и соцсетях около 80 актрис и других работниц Голливуда.

Следующее судебное слушание в отношении Вайнштейна назначено на 12 сентября.