Супруга Полански отвергла «оскорбительное» предложение киноакадемии США

Французская актриса Эмманюэль Сенье, которая является супругой режиссера Романа Полански, отказалась войти в состав Американской академии кинематографических искусств и наук, вручающей «Оскар». Об этом она заявила в письме, размещенном в газете Le Journal du Dimanche.

По словам Сенье, Академии необходима феминизация.

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«Я сама давно уже являюсь феминисткой, но в то же время я не могу игнорировать того, что несколько недель назад Академия выгнала за дверь моего мужа Романа Полански — также, видимо, для того, чтобы соответствовать духу времени», — заявила Сенье.

Она напомнила, что та же Академия в 2003 году наградила Полански за фильм «Пианист» как лучшего режиссера. Актриса подчеркнула, что не является «бесхарактерной» актрисой-карьеристкой, которая забудет о муже и отце своих детей. Она подчеркнула, что считает сделанное ей предложение о членстве в организации «оскорбительным».

«Теперь же его (Полански. — Газета.Ru) отбрасывают прочь, как парию, и некие невидимые члены Академии полагают, что я соглашусь «подниматься по ступеням славы» за спиной моего супруга? Это просто недопустимое лицемерие!» — написала Сенье.

Ранее сообщалось, что польско-французский режиссер Роман Полански решил обратиться в суд с иском против Академии киноискусств и наук США, которая лишила его статуса члена организации из-за обвинений в сексуальных домогательствах.